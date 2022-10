Marido de Jojo Todynho anuncia novamente fim do casamento

- Publicidade -

Lucas Souza, marido da cantora Jojo Todynho, usou as redes sociais neste sábado (29) para anunciar que os dois não estão mais juntos. A declaração ocorre pouco depois de o militar ter anunciado o fim do casamento, mas ter sido desmentido pela funkeira.

“Estou passando para dar uma notícia para vocês: eu e Jojo não estamos mais juntos”, afirmou. “A gente decidiu colocar um ponto final na relação esta semana. Acredito que desta vez não tem mais volta. A nossa relação foi boa até determinado momento, mas acabou.”

Jojo e Lucas se casaram em janeiro. No começo do mês, o casal já dava sinais de descompasso. No dia 8, a cantora afirmou não ter conhecimento do fim da relação, após o marido usar as redes sociais para dizer que sim. O militar afirmou que, na época, os dois já haviam conversado.

“Antes que comecem especular sobre os motivos do término, vou falar para vocês, eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela”, afirmou. “Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível.”

Ele contou que, na época, decidiu assumir a culpa pelo episódio porque Jojo tem muita exposição pública. No entanto, afirmou não ter ficado satisfeito com o resultado. “Eu me expus e sai como errado pelo bem dela, mas eu não estava errado”, afirmou.

Pouco antes do primeiro desentendimento público, Jojo revelou em seu programa que tinha sido a primeira mulher do marido. Ele não confirmou se esse foi um dos gatilhos. “Foi uma atitude rápida, porém, foi decorrente de uma situação que ela fez comigo que eu me senti traído”, contou.

“Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação”, continuou. “Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. E eu já estava alertando ela varias vezes e ela nada. Então, tomei essa atitude, mas com uma dor no coração gigantesca.”

O militar afirmou já ter saído da casa em que os dois moravam juntos. “Para os meus familiares e amigos, estou passando para dizer que estou bem, estou em um hotel, já aluguei um lugar para eu ficar temporariamente”, contou. “Tive que tirar minhas coisas às pressas de casa, estou em um hotel temporariamente. Pretendo continuar no Rio por conta do trabalho, mas, infelizmente, minha vida não é aqui. Está tudo bem.”

Jojo ainda não se manifestou publicamente sobre o (novo) fim do casamento. Enquanto Lucas fazia o anúncio nas redes sociais, ela publicava vídeos dançando e dizendo-se nervosa pelo jogo do Flamengo.

FolhaPress