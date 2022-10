Marcio Bittar votou nas primeiras horas desse domingo (02), e falou da grande importâcia de exercer o direito de cidadania

- Publicidade -

O candidato ao Governo do Acre, Marcio Bittar, esteve nas primeiras horas da manhã desse domingo, 02 de outubro, na Secretaria de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia, exercendo o seu direito de cidadania, e aproveitou a oportunidade para falar aos eleitores sobre a grande importância que existe em cada um participar democraticamente da escolha de seus representantes.

Marcio, que afirma ser “politicamente correto”, refutou o ‘Voto facultativo’, o qual ele classifica como “uma forma covarde de não se comprometer, e depois exigir mudanças das quais, o cidadão que opta por não exercer a cidadania atraves do direito ao voto facultativo, não participou”.

O voto facultativo ou voto opcional, é resguardado constitucionalmente, e dá ao cidadão a opção de participar das escolhas dos seus representantes políticos ou não, ou seja, vota se quiser. ouTodos os cidadãos brasileiros com mais de 16 anos, têm direito a votar nas eleições. No entanto, quem tem 16, 17 ou mais de 70 anos, está neste grupo e pode optar pelo voto facultativo.

A redemocratização após a promulgação da Constituição Federal em 1988, garantiu ao cidadão, o sufrágio universal, onde todo cidadão adulto tem assegurado, o total direito de exercer a democracia, e de participar do cenário político de seu país por ter o pleno direito de votar.

Finalizando a sua opinião sobre as eleições, Marcio reafirma ser de suma importância a partição de todos os eleitores, “Eu sou daqueles que acham que o voto tem condição de ser obrigatório, acho que você tem deveres, você mora em sociedade, e um desses deveres é o de votar. Então eu gostaria que as pessoas viessem, participassem e se posicionassem a favor de A, de B, ou de C, pois essa é uma decisão pessoal de cada cidadão brasileiro, mas acho que o ‘vir votar’ é sim um dever”, concluiu Marcio Bittar.