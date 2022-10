Márcio Bittar e Eduardo Veloso declaram apoio a Bolsonaro no segundo turno

- Publicidade -

O senador Marcio Bittar e o deputado federal eleito Eduardo Veloso ( União Brasil) anunciaram, na manhã desta quinta-feira (5), em Brasília, apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Um vídeo produzido pela assessoria do senador, mostra ele e o deputado numa reunião de representantes do agronegócio com Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

Márcio Bittar diz que a eleição de Bolsonaro é fundamental para o agronegócio e acrescentou que vai concitar deputados e senadores com vinculação com a área a arregaçar as mangas em favor da eleição do presidente. “O presidente ajudou muito o Acre neste primeiro mandato e ajudará muito mais se for reeleito”, disse o senador, obtendo a concordância de Eduardo Veloso.