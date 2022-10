Marcelo Gallardo, de saída do River Plate, pode pintar no futebol brasileiro em 2023

Marcelo Gallardo não será mais o treinador do River Plate em 2023.

Depois de oito anos à frente do clube argentino, o treinador pegou todos de surpresa, e anunciou que deixará o comando do gigante de Buenos Aires. O futebol brasileiro pode ser o destino, assim como o futebol europeu.

Marcelo Gallardo é técnico do River Plate desde o ano de 2014, quando chegou ao clube para ser o comandante de um novo River Plate. Desde então, o treinador, que já era ídolo do River Plate, como jogador, ganhou quase tudo que disputou com o clube, mas decidiu de maneira supreendente, que deixará o River ao final do ano.

Os motivos da saída do técnico do River ainda são desconhecidas assim como seu futuro. O grande desejo, segundo fontes, é treinar no futebol europeu, mas a falta de interessados pode fazer Marcelo Gallardo, enfim, pintar em terras brasileiras.

Marcelo Gallardo no futebol brasileiro?

Neste momento, não existe qualquer informação sobre Gallardo em um time específico do Brasil. O treinador ainda está focado em terminar a temporada com o River Plate e não há conversas com nenhum clube neste momento.

Todavia, para o ano de 2023, as coisas podem mudar. Dorival Jr e Vitor Pereira são dois treinadores que podem estar deixando seus clubes, Fla e Corinthians, e, assim, Marcelo Gallardo pode ganhar força no Rio ou São Paulo. Outros clubes também podem olhar para Gallardo, mas, neste momento, tudo são rumores. De toda forma, a presença do treinador, no mercado, liga o sinal de alerta para qualquer treinador do futebol brasileiro.

O que poderia melar, Gallardo, no Brasil, seria o alto custo do treinador, atualmente com o posto de um dos treinadores mais bem pagos do futebol sul-americano.