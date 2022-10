Mara Rocha vota na sede do Instituto de Meio Ambiente, na capital acreana

- Publicidade -

A candidata ao governo do Acre, Mara Rocha, do MDB, votou na manhã, deste domingo, 2. Por volta da 10h15, ela chegou em sua seção eleitoral, situada no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Rio Branco.

A candidata chegou acompanhada do candidato a vice, o pecuarista Fernando Zamora, do PL, e demais apoiadores de campanha e também de familiares. Com a sobrinha no colo, Mara disse que o desejo é de ver o estado mudar para melhor e quer ver o desenvolvimento chegar.

“Quero ver nosso estado mudar, ver desenvolvimento, progresso. E trago a minha sobrinha Mariana, representando o futuro e um Acre melhor. Se Deus quiser, hoje nós vamos quebrar o ciclo de uma política ultrapassada, de 28 anos, e vamos implantar um governo de paz e prosperidade porque o nosso povo precisa. Estou muito confiante e quem sabe no primeiro. Está nas mãos de Deus”, disse.

Devem ir às urnas, no primeiro turno das eleições no Acre, mais 588,4 mil eleitores, com a missão de escolher os representantes do estado e do país pelos próximos quatro anos. Ao todo, o acreano terá que votar cinco vezes para escolher: presidente da república, governador, senador, deputado estadual e federal.