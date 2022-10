Mantida por 40 dias em cárcere privado PM liberta mulher

- Publicidade -

Uma mulher de 30 anos foi libertada após ficar cerca de 40 dias em cárcere privado na cidade de Perobal, noroeste do Paraná. Um homem de 40 anos, que se fazia passar por marido da vítima, foi preso.

Os policiais militares chegaram até o local, que fica na rua Alecrim, após receberem uma denúncia anônima. Eles conversaram com os dois, que se apresentaram como um casal. No entanto, os policiais militares desconfiaram da situação e resolveram conversar separadamente com eles.

Nesta conversa à sós, a mulher relatou que estava na residência contra a sua vontade e que o homem, que se apresentava como marido dela, era um completo desconhecido. Segundo ela, o homem a manteve trancada na casa por aproximadamente 40 dias, sob ameaças de morte contra ela e contra a família dela.

Os policiais então deram voz de prisão ao homem, que foi levado à 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama. Já a mulher foi levada para receber cuidados médicos.