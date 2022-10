Mansão de Bruna Marquezine vendida a Teló por R$15 milhões tem piscina, cinema e até balada

- Publicidade -

Recentemente, o sertanejo Michel Teló comprou a mansão da atriz Bruna Marquezine, desembolsando nada menos que R$ 15 milhões.

O novo imóvel luxuoso do sertanejo fica localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um condomínio fechado.

Logo, detalhes exorbitantes da nova mansão de Teló foram revelados e chamou atenção do público. Com mais de 890m² de área construída no térreo, além de mais 400m² no subsolo, a mansão ainda possui balada subterrânea e cinema.

Além disso, o imóvel luxuoso, que já foi destaque na “Casa Vogue”, também tem camarim, três andares, quatro suítes, uma sala e cozinha, dois escritórios e uma sala de cinema, tudo, claro, com muito aconchego e bom gosto..

Na parte externa, a residência tem disponível uma piscina, academia e outros espaços para aproveitar com a família e amigos, sendo o lugar perfeito para uma boa confraternização.

Bruna Marquezine fixou residência na mansão desde 2018, vendendo-a ao sertanejo em 2022. Agora, o jurado do The Voice Brasil que é o novo proprietário da residência, onde deve morar com sua esposa, Thais Fersoza e os 2 filhos do casal.

