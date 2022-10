‘Maldição’ do jogo que não acabou continua no Morumbi após vice do São Paulo

- Publicidade -

No folclore do futebol, alguns torcedores do São Paulo diziam que a conquista da Sul-Americana sobre o Independiente Del Valle serviria para enterrar de vez a “lenda” de que houve uma “maldição” que teria começado na final de 2012, quando a equipe argentina do Tigre e os seguranças do Tricolor tiveram uma briga generalizada, fazendo com que aquela decisão fosse encerrada após o primeiro tempo.

Mas o jejum de conquistas internacionais se manteve, após a derrota por 2 a 0 para o Del Valle na final, na tarde de hoje (1), e o clube do Morumbi terá de lidar com a instabilidade tanto dentro quanto fora do campo. O título serviria para obter mais receitas em 2023 e disputar a fase de grupos da Libertadores. Agora, o técnico Rogério Ceni precisará fazer a equipe recuperar o foco o mais rápido possível e tentar levar o time a garantir uma vaga pelo Campeonato Brasileiro.

Desde a final de 2012, quando o São Paulo foi declarado campeão após o Tigre não retornar do vestiário (houve uma briga generalizada dos jogadores do time argentino com seguranças do Tricolor), o clube acumulou alguns vexames, como ter sido eliminado em mata-mata por times como Avaí, Ponte Preta, Penapolense, Audax, Defensa y Justicia, Colón, Talleres e Mirassol.

Na Copa Sul-Americana, foi eliminado duas vezes na semifinal: em 2013 para a Ponte Preta e 2014 para o Atlético Nacional-COL. Em 2016, foi eliminado na semifinal da Libertadores, também para o Atlético Nacional.

Além de só conseguir conquistar um Paulista neste período, o torcedor são-paulino viu o Tricolor trocar as disputas para ser campeão com a luta para não ser rebaixado no Brasileirão, o que aconteceu em 2013, 2017 e 2021.

Mesmo em 2022, o time pagou o preço por ter priorizado o avanço nas competições mata-mata. Por causa disso, patinou no Brasileirão. Depois de um início de torneio em que chegou a ficar entre os primeiros colocados na tabela, o São Paulo foi perdendo rendimento, principalmente pelo desgaste físico e mental proveniente da sequência de jogos eliminatórios, alguns deles com direito a decisão de pênaltis.

“Mais uma vez estou aqui para pedir desculpas pra eles [torcida]. Outra vez eu venho aqui, dou minha cara a tapa aqui, porque eles mereciam esse título. Mas infelizmente não trouxemos o título e queria pedir desculpa”, disse Luciano, à Conmebol TV, após o mais recente vice do São Paulo.

Agora, o Tricolor vai disputar a sequência da temporada pressionado para obter uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, último torneio que resta para o time do Morumbi. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (6), o São Paulo vai até Belo Horizonte enfrentar o América-MG. Com 37 pontos, o Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela.