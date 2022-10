Mais uma mãe se passa pelo filho e homem é preso acusado de abuso a criança pelo whatsapp

- Publicidade -

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos acusado de importunação sexual e abuso contra uma criança de 12 anos na tarde desta segunda-feira (10) em uma residência no bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho (RO).

Segundo a ocorrência, o homem estaria se comunicando com a criança e mandando mensagens eróticas para o menino. A mãe da criança ao pegar o celular do filho para olhar os conteúdos acessados por ele, viu as mensagens no aplicativo whatsapp.

As conversas inclusive indicavam que o acusado já teria feito relação sexual com a criança.

A mãe do garoto se passou pelo filho e combinou com o acusado um encontro. O homem foi até a residência e acabou detido pelos pais da vítima.

Com isso, uma equipe da PM foi chamada e encaminhou o homem para o Departamento de Flagrantes.