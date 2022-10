Mais de 700 atendimentos são contabilizados no programa ‘Fundhacre na Comunidade’

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do programa Fundhacre na Comunidade, está levando desde de dezembro de 2021, atendimentos à população do estado.

O programa teve sua 5° edição realizada em Senador Guiomard, e contou com 102 atendimentos no balcão de regulação, consultas, exames e cirurgias, 60 na especialidade de ortopedia, 25 em pediatra e 86 em oftalmologia.

“Esta é a 5° edição do Fundhacre na Comunidade, que vem atendendo a população em comunidades distantes, e nosso intuito é levar o serviço público de saúde a toda a população”, disse a coordenadora do programa, Rozangela Farias.

Maria Gerlânia Souza levou seu filho João Miguel, de 6 anos, para um atendimento de pediatria. “Acho válida a ação, não temos todos os dias atendimentos de pediatra no município, então quando tem esses mutirões é maravilhoso, pois fazemos a consulta e exames, é bem satisfatório”, disse.

O Fundhacre na Comunidade, já atendeu a população de Porto Acre, Bujari, Vila Campinas em Plácido de Castro, Xapuri e Senador Guimard, contabilizando no total de mais de 700 atendimentos.

Fonte/ A Gazeta do Acre