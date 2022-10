Mais de 6 mil casos de dengue são notificados no Acre em 2022

- Publicidade -

O estado acreano contabiliza, neste ano de 2022, um total de 6.018 casos notificados de dengue, entre o mês de janeiro até 21 de outubro, segundo dados repassados pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre).

Conforme os dados, desse total, 2.090 foram confirmados; 3.748 estão descartados, outros 116 ainda estavam em investigação, além de 61 serem casos de dengue com sinais de alarme e três dengue graves.

A Sesacre informou que o estado não é executor de ações, mas, dentre suas suas atribuições, estão: supervisões e assessorias as ações de vigilância de vetores e capacitações para o fortalecimento dessas ações nos municípios. Atualmente, o Acre conta com a presença de um apoiador, enviado pelo Ministério da Saúde, para auxiliar o Estado na busca de novas estratégias para ajudar os municípios nas ações de controle das arboviroses.

Entre as 22 cidades do estado, Cruzeiro do Sul concentra mais da metade dos casos confirmados, com 1.253 no total. Logo depois, vem a capital Rio Branco, com 195 casos, e Marechal Thaumaturgo, com 138.

Os municípios com menores registros da doença são Senador Guiomard e Plácido de Castro, com apenas um caso, e depois Porto Acre e Bujari, com dois casos cada um.

Os dados apontam que os números deste ano, de casos confirmados, é seis vezes menor do que o apontando em 2021, que superou os 13 mil casos confirmados.

