Mais de 144 mil eleitores devem usar o e-Título para votar no segundo turno das eleições no Acre

O segundo turno das eleições 2022 está chegando, e para votar, o eleitor conta com uma ferramenta digital, que permite o acesso rápido e fácil às suas informações cadastradas na Justiça Eleitoral, o e-Título, que deve ser usado por mais de 144 mil acreanos, no próximo domingo, 30.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), 144.677 e-Títulos já foram baixados até esta quarta-feira, 26, em todo estado.

A Justiça Eleitoral alerta que o prazo para instalar ou atualizar a versão eletrônica do título de eleitor, para quem vai votar neste domingo, é até às 23h59 deste sábado, 29.

O aplicativo, disponível para iPhone (iOS), smartphones (Android) e tablets apresenta informações como dados da zona eleitoral do usuário e a situação cadastral do eleitor em tempo real.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo país, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e também no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram feitas neste ano.

