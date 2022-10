Mailza diz a Michelle Bolsonaro, “O Acre te ama”, durante evento em Rio Branco

- Publicidade -

A senadora e vice-governadora eleita Mailza (PP-AC) fez parte do time de líderes locais que recepcionou a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, para um evento com mulheres no Maison Borges, espaço de eventos localizado em Rio Branco (AC).

Ao lado do governador Gladson Cameli, de líderes evangélicos e autoridades políticas, Mailza fez parte da comitiva que acompanhou a primeira-dama ao evento. No evento, Michelle recebeu o apoio de milhares de apoiadores. Durante fala, Mailza celebrou a vitória eleitoral local no primeiro turno e destacou a atual decisiva etapa: o segundo turno.

“Estamos numa fase fundamental: reeleger nosso presidente Jair Bolsonaro. Michelle, seja bem-vinda ao Acre. Nós te amamos, você nos inspira. Vamos juntas nessa luta. Bolsonaro é o homem que saiu de sua zona de conforto para lutar. Não teve medo. Nos mostrou os bastidores da política. Um governo que apostou nas mulheres, que fez tanto pelo nosso país, e vai fazer muito mais. Fez tanto pelo Acre, e vai fazer mais. Deus vai nos dar a força, a fé e a coragem para irmos juntos até o fim”.

Além de Mailza, estiveram presentes no evento o governador Gladson Cameli; ex-ministra e senadora eleita pelo DF, Damares Alves; deputada estadual e vice-governadora eleita pelo DF, Celina Leão; deputado federal e senador eleito pelo Acre, Alan Rick; deputados federais eleitos Roberto Duarte, Meire Serafim, Eduardo Velloso e Ulysses Araújo; líderes evangélicos e indígenas. As eleições acontecem dia 30 de outubro em todo o país.

Ascom