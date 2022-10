Mágico infarta ao vivo, morre e público pensa ser parte do show

Durante uma apresentação em Madri, na Espanha, um mágico sofreu um infarto e morreu ao vivo. Enquanto isso, o público ignorou a situação por pensar fazer parte do espetáculo.

Trata-se de Arsenio Puro, um profissional espanhol que ficou famoso no país após participar do reality show Got Talent em 2019. O artista de 46 anos foi socorrido, mas ao chegar no hospital não aguentou e faleceu.

