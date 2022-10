Mães acusam restaurante de discriminar crianças com Down; veja o vídeo

O que era para ser um passeio de rotina se transformou em indignação para duas famílias do Distrito Federal. Mães de um menino e uma menina com síndrome de Down acusam os responsáveis por um restaurante em Taguatinga de discriminarem as crianças, impedidas de entrar na brinquedoteca do estabelecimento Mineirinho Chopperia. Uma delas entrou na Justiça contra a empresa.

Mãe de Vicenzo Estevam (foto em destaque), 6 anos, Andrea Estevam, 41, conta que o filho foi barrado na porta da brinquedoteca por uma monitora de crianças. Questionada pela cliente, a funcionária respondeu que seguia ordens e foi instruída a não liberar a entrada de crianças com Down. “A monitora liberou a entrada do meu filho caçula [de 4 anos], que não tem síndrome de Down nem a mesma autonomia e independência que o irmão mais velho tem. Meu filho Vicenzo não precisa de nenhum auxílio ou atenção diferenciada. Fomos embora tentando consolar o choro das crianças. A sensação é de impotência”, desabafou Andrea. Assista ao momento em que a mãe questiona um dos funcionários do restaurante: Metrópoles