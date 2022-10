Mãe se passa pelo filho e homem é preso acusado de favorecimento a prostituição

- Publicidade -

A ocorrência registrada no Departamento de Flagrantes como favorecimento a prostituição de vulnerável/exploração sexual aconteceu nesta quinta-feira (06) em uma residência no bairro Mariana, região Leste de Porto Velho (RO).

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de enviar mensagens com o contexto sexual à um adolescente de 14 anos, que é portador de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

O Rondoniaovivo apurou que a mãe do adolescente viu uma das mensagens recebidas pelo filho e começou a se passar por ele. O acusado além de mandar mensagens via whatsapp com muitas palavras pornográficas insistia para marcar um encontro com o adolescente.

Foi quando a mulher de 37 anos se passando pelo filho mandou o acusado ir até a residência. No local, o homem acabou detido pelo pai do adolescente.

Populares revoltados tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Policiais militares foram chamados e o homem recebeu voz de prisão.

“Sou bissexual e sei que errei em fazer isso, mas não sabia que o rapaz era menor de idade”, disse o homem.

O adolescente contou que passou o contato dele para o acusado na

data de ontem quando foi fazer compras em um mercadinho e o homem perguntou qual o tamanho do órgão sexual dele.

O caso será analisado pelo delegado de plantão no Departamento de Flagrantes.