Mãe mata filho para não ceder a guarda ao pai da criança

O Cidade Alerta acompanha o caso de Thiago Jr., de 6 anos, que foi morto pela própria mãe na zona rural de Salesópolis, no interior de São Paulo. Sara matou a criança com um pedaço de pau e, segundo o laudo do IML, Thiaguinho tinha lesões por todo o corpo. A mulher teria cometido o crime para não ceder a guarda do menino para o pai, que também foi agredido.

A criança foi morta pela mãe com um pedaço de pau na área rural de Salesópolis, no interior de São Paulo. Segundo vizinhos, a mãe dava gargalhadas enquanto o filho pedia socorro. Thiago tinha lesões por todo o corpo, segundo o laudo do IML.

A mulher teria cometido o crime para não ceder a guarda da criança para o pai, que prestou depoimento ao chegar na delegacia, mas não quis dar entrevista. Já seu advogado confirmou que o casal estava em processo de separação.

Na noite do crime, o homem foi até lá para buscar o menino enquanto a mãe dormia, mas Sara acordou e começou a briga do casal. Antes de matar o filho, Sara agrediu e tirou as roupas do marido, que não conseguiu socorrer Thiaguinho.

O corpo da criança foi encontrado por vizinhos atrás de árvores, por volta de 1h30 da manhã. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram tudo revirado e Sara não estava mais lá.

Como forma de homenagem, os vizinhos organizaram uma passeata pela cidade.