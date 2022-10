Mãe e filha morreram após o carro onde estavam bater em um poste de energia na noite deste sábado (15/10), em Água Clara, no Mato Grosso do Sul. A jovem Adriana Oliveira, de 19 anos, e a filha, Emily Sofia, de apenas 3, foram socorridas, mas não resistiram.

De acordo com informações do Portal Água Clara, no carro havia um homem, que seria marido da jovem e pai da criança, além de um quarto ocupante, que não foi identificado.