Mãe do jornalista Cesar Tralli morre em acidente aéreo em SP

Neste último final de semana, a mãe do jornalista Cesar Tralli, do “Jornal Hoje”, da Globo, morreu. Edna Tralli, de 74 anos, teve seu falecimento anunciado nas redes sociais pela apresentadora Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista.

Usando seus Stories de seu perfil pessoal no Instagram, Ticiane Pinheiro fez uma bela homenagem para a sogra: “Vá em paz, sogrinha Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor.”, lamentou ela.

Ticiane Pinheiro ainda fez questão de demonstrar a boa relação que tinha com a mãe de César Tralli: “Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, se declarou ela.

No registro publicado, Ticiane Pinheiro surge abraçada com a sogra, a dona Edna Tralli. Muitos registros podem ser vistos na internet da união que ela tinha com a mãe de César Tralli, inclusive, fotos de quando ela estava grávida da pequena Manuella.

A causa da morte de Edna Tralli ainda não foi divulgada. Vale destacar que César Tralli ficará ausente de suas funções nos próximos dias no “Jornal Hoje”, na Globo e da “Edição das 18h”, do GloboNews.

