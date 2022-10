Mãe adormece enquanto amamenta bebê de dois meses e criança morre esmagada

Um bebê de 2 meses morreu, por volta da 1h30 desta sexta-feira (10), enquanto era amamentado pela mãe.

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. No entanto, ao chegar ao endereço, na Quadra 2 do Itapoã, a equipe de militares encontrou a criança sem sinais vitais.

A vítima apresentava rigidez das articulações, além de pele arroxeada, segundo a corporação, que confirmou a morte do bebê ainda no local, no Condomínio Fazendinha.

Os pais do bebê relataram que, antes de morrer, o neném era amamentado. A mãe deitou na cama com ele no colo, adormeceu e, ao acordar, percebeu estar sobre a criança, que não se movia mais nem chorava.