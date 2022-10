Madonna publica fotos com os seios de fora 30 anos após ‘Erotica’

- Publicidade -

Madonna, 64, não é uma pessoa pudica, mas foi além em suas redes sociais. A rainha do pop publicou imagens em que aparece com os seios de fora, com os mamilos cobertos apenas por emojis ou por letras.

As fotos, publicadas nos stories, mostravam a cantora apenas com uma meia arrastão e uma calcinha de cintura alta, no estilo hot pants. Uma das imagens, na qual ela aparece curvada para a frente, foi deletada pela cantora, mas ambas já haviam viralizado.

Recentemente, a cantora comemorou os 30 anos de seu álbum mais controverso, “Erotica”, que na época foi lançado junto com o livro “Sex”, recheado de fotos sensuais. As imagens de Steven Meisel mostravam orgias e fetiches.

“Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo”, comentou recentemente sobre o projeto. “Agora Cardi B pode cantar ‘WAP’, Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição. De nada, vadias.”

Cardi B chegou a se incomodar com o comentário, dizendo-se decepcionada com a veterana. Porém, depois anunciou que as duas fizeram as pazes após uma ligação de Madonna para explicar o que quis dizer.

FolhaPress