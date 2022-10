Macaco vai ao funeral de homem que o alimentava e chora; Veja vídeo

- Publicidade -

Um pequeno macaco chamou a atenção durante um velório em Talanguda, no estado de Tamil Nanu na Índia. O animal subiu no caixão onde estava Peetambaram Rajan, que morreu aos 56 anos, e ficou bem próximo ao corpo.

O homem tinha costume de dar frutas e biscoitos ao macaco, que aparecia todos os dias em sua casa, informou o site Tamil Mirror.

Mas na noite do velório, em 17 de outubro, o animal foi à casa de Rajan e viu que ele estava morto. Então, ele se aproximou e inclinou para saber se o homem respirava. Depois, agarrou sua camisa pelo pescoço, chorou e tocou sua perna. O macaco sentou ao lado do homem.

Os parentes e amigos do homem ficaram surpresos com a atitude do macaco e registraram o momento. De acordo com relato dos participantes, ele ainda foi ao cemitério onde ocorreu a cremação para prestar suas últimas homenagens.

“Amor incondicional pelo mundo animal. Os seres humanos reduziram os relacionamentos a relacionamentos baseados em necessidades. Visão muito tocante!” escreveu um usuário do Twitter.

“Me dá vontade de chorar”, disse outro.