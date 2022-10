Macaco invade escola, revira a secretaria e rouba comida de funcionários; Veja vídeo

- Publicidade -

Um macaco-prego invadiu uma escola municipal, para roubar comida por volta das 10h de sábado (29), na rua Barão de Jaceguai, Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Imagens da câmera de segurança do Centro de Educação Infantil Deputado José Salvador Julianelli, mostram a ação do animal na secretaria do colégio. É possível ver o momento em que ele come algo deixado na janela do local.

Em outro vídeo, ele escala a porta do armário e entra no móvel. Depois disso, o macaco se dirige a uma mesa no canto da sala e bagunça os documentos.

De acordo com a diretora do colégio, os funcionários chegaram na manhã de segunda-feira (31) e encontraram a secretaria e a cozinha reviradas.

Em um primeiro momento, eles pensaram que a escola havia sido invadida por criminosos, mas, ao checarem as câmeras, foram surpreendidos pela ação do macaco. Outras imagens feitas pela diretora mostram a bagunça que ele deixou pela cozinha.

A gestora contou ainda que o animal comeu os alimentos deixados pelos funcionários nas gavetas das mesas e nos armários da cozinha, incluindo o pó de café e a margarina.

A diretora afirma que, pela escola estar localizada próxima a uma zona de mata, eles costumam ver animais como gambás. Mas foi a primeira vez que flagram um macaco-prego.

Veja vídeo: