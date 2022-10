Lula vota em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo

- Publicidade -

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (2/10) em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O local de votação do candidato à Presidência da República é a Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, localizada no bairro Assunção.

Lula votou às 8h45. Após a votação, o petista falou à imprensa e relembrou as últimas eleições, em 2018, quando não pôde votar porque estava preso.

“Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há quatro anos atrás não pude votar porque tinha sido vitima de uma mentira nesse país. Estava detido na PF exatamente no dia da eleição. Tentei fazer com que a urna fosse até a cela para eu votar, não levaram e quatro anos depois estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade”, disse.

O presidente afirmou que, se eleito, pretende “cuidar do povo”. Lula afirmou que a população anseia por “emprego, salário, educação, saúde e respeito”, e criticou a atuação de Jair Bolsonaro (PL) no enfrentamento à pandemia de Covid-19. “Nunca mais [podemos] permitir que esse país tenha um presidente que trate com o desrespeito que foi tratada à pandemia de Covid”, afirmou.

O petista fez nesse sábado (1º/10), na capital paulista, um discurso para encerrar a campanha do primeiro turno. O ex-presidente falou sobre seus planos para a votação de hoje.

Beijo no título de eleitor

“Vou sair de casa às 8h e vou votar no mesmo colégio que eu votei na primeira eleição para presidente da República em 89. Só não vou beijar cédula igual em 89, porque não tem mais a cédula de papel. Então, vou beijar o meu título de eleitor”, disse Lula.

O candidato petista afirmou que em seguida iria para casa e seguiria para o local de votação com “Janjinha”, se referindo a sua esposa a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja.