Lula tem 53% dos votos válidos, contra 47% de Bolsonaro, diz Datafolha

Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, nesta sexta-feira (14/10), mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 53% dos votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro (PL). Os percentuais são os mesmos do último levantamento, divulgado em 7 de outubro.

Pela legislação brasileira, um candidato a governador ou a presidente é considerado eleito se obtiver maioria absoluta dos votos. Ou seja, mais da metade dos votos válidos – excluídos os votos em branco e os nulos.

O Datafolha ouviu 2.898 pessoas, entre 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR-01682/2022.

Estimulada

No cenário estimulado, no qual os entrevistados dizem em quem vão votar com base em uma lista dos candidatos, Lula aparece com 49%, contra 44% de Bolsonaro, mesmos percentuais da pesquisa anterior.