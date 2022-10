Lula tem 51% no 2º turno e Bolsonaro 43%, aponta pesquisa do Ipec

- Publicidade -

De acordo com a pesquisa do Ipec divulgada nesta quarta-feira, 5, encomendada pela Globo,o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% de intenção de votos no segundo turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43%.

É o primeiro levantamento do instituto feito após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre segunda e quarta-feira, 3 e 5,, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No Acre, no primeiro turno, Bolsonaro foi mais votado, com 62,53% do total, 275.550 mil votos válidos. Enquanto Lula teve 29,24%, com 128.844 mil votos.

A votação do segundo turno será dia 30 outubro. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições pode e deve votar no segundo turno, desde que o título esteja regular. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.

