Lula sobre Jefferson: “Nunca se viu uma aberração dessas na política”

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista à imprensa, neste domingo (23/10), em São Paulo. Durante a conversa, o petista comentou a troca de tiros de Roberto Jefferson com agentes da Polícia Federal neste domingo (23/10) e as recentes falas do ex-deputado sobre a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (TSE).

O petista afirmou que “não é um comportamento adequado” e que nunca antes se viu “uma aberração dessa” na política brasileira. Ele também atribuiu o comportamento ao adversário, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Nós disputamos tantas eleições, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão que é o meu adversário estabeleceu no país”, começou o ex-presidente.

“Ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele ta vendo mentira ou não.”

Lula também lembrou o recente ataque sofrido pela ex-ministra Marina Silva (Rede), que foi xingada de “vagabunda” por bolsonaristas em um restaurante. “Não é a primeira violência. É uma máquina de destruição dos valores democráticos”, completou.

Mais tarde, o petista participará de transmissão ao vivo com os youtubers Cauê Moura e Load Comics, do canal Desce a Letra.

Metrópoles