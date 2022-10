“Lula será a pior coisa que vamos ter na história”, diz Roberto Duarte após reafirmar que acredita na reeleição do presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal eleito, Roberto Duarte (Republicanos), que atualmente ocupa o cargo de deputado estadual, disse em entrevista ao jornalista Luciano Tavares nesta quinta-feira, 13, no Papo Informal, que acredita na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), embora as pesquisas apontem uma vitória do petista Luís Inácio Lula da Silva.

“Acredito, porque tenho acompanhado. Tenho convicção. Bolsonaro está no poder, está no mandato. Está fazendo um bom trabalho. Acredito na vitória, no dia 30, pelo trabalho”, ressaltou Roberto Duarte.

Ao ser questionado qual será seu posicionamento, caso Lula seja eleito, o republicano afirmou: “oposição ferrenha, como todo mundo me conhece”. E concluiu: “e pro Brasil, vai ser a pior coisa que vamos ter na história. O Congresso hoje mudou. O Congresso hoje tem mais pessoas de centro e de centro de direita, que de esquerda. O Congresso está pronto para o governo Bolsonaro. Se for o governo Lula, vai ser muito prejudicial para o Brasil. Ele [Congresso] se adapta, o Roberto Duarte não. O Lula vai enfrentar muita dificuldade no Congresso, principalmente no Senado”, pontua.

