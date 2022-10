Lula quebra silêncio, manda forte recado para Neymar e agita a web

Candidato à presidência do Brasil, Lula lidera as últimas pesquisas para ser o novo presidente do país nos próximos quatro anos. O candidato do PT disputa com Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, do partido do PL, quem o jogador Neymar, do PSG e da Seleção Brasileira, apoia.

Na última terça-feira, 18 de outubro, Neymar Jr. voltou a prestar apoio a Jair Bolsonaro em suas redes sociais.

O craque, que já havia declarado voto no atual presidente, voltou a se manifestar a favor de Bolsonaro, desta vez, usando suas redes sociais.

Ciente do lado de Neymar, Lula, em entrevista ao Flow Podcast, afirma não ficar triste com o lado político do jogador e diz respeitar o direito que todos nós temos, mas mandou um recadinho ao craque, que agitou a web na última terça-feira, 18 de outubro.

“Eu não fico triste que o Neymar está apoiando o Bolsonaro, é um direito dele. O Neymar está com medo de se eu ganhar, eu vou ver qual o sigilo o Bolsonaro colocou na dívida dele”, disse Lula, em entrevista ao Flow.

“Eu acho que o Neymar tá com medo de eu ser eleito e descubra o acordo que o Bolsonaro fez com o pai dele”, completa o ex-presidente do Brasil.