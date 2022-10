Lula mente e inaugura uma nova era de ‘fúria e divisão’ já em seu primeiro pronunciamento

- Publicidade -

Em seu primeiro discurso oficial, logo após a confirmação de sua eleição a presidência, na noite do último domingo. 30 de outubro, Lula adotou um discurso pacificador que não durou muito.

“A partir do dia 1 de janerio de 2023, vou governar para 215 brasileiros e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis, e não interessa a niguém viver em uma família onde existe discórdia… A ninguém interessa um país dividido”.

Disse Lula em seu discurso politicamente correto elaborado por seus assessores.

Mas como de costume, Lula mentiu mais uma vez, a quase uma hora depois, já sem o foco direto das câmeras, e já não precisando mais bajular sua classe de jornalistas de estimação. Mostrou suas intenções reais ao se dirigir aos militantes na Av. Paulista e declarou:

“Falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado, vou falar com a esquerda outra vez, por que aqui não tem direita não”, bradou Lula para o delírio dos militantes.

A Lei do “Nós contra ele”, que é cria do PT, retorna mais uma vez ao cenário Brasileiro, com mais ódio do que nunca, e pronta para se proliferar como nunca na história desse país.

Fonte/ Portal jornaldacidadeonline.com