Lula mantém preferência no Nordeste; Bolsonaro lidera no Sudeste, aponta IPEC

O ex-presidente e candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve a liderança na Região Nordeste para o segundo turno, de acordo com os dados da nova pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (17/10). No entanto, perdeu a preferência no Sudeste, onde o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), assumiu a liderança.

No Nordeste, Lula marcou 68% das intenções de voto. Na consulta anterior, ele tinha 70%, o que representa uma oscilação dentro da margem de erro — de dois pontos percentuais. Bolsonaro passou de 26% para 28% na região.