Lula ganha nas urnas e governará o Brasil pelos próximos 4 anos

Após uma extensa campanha eleitoral, movida por uma polarização do Brasil entre apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Messias Bolsonaro (PL) em dois turnos das eleições 2022, o Brasil já tem um novo presidente eleito. Com mais de 99% das urnas apuradas, os eleitores de Lula já podem comemorar a vitória do candidato para o mandato de 2023 a 2026.

De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 91,02% das seções eleitorais apuradas no segundo turno da eleição presidencial deste domingo, Lula já aparecia com 50,56% dos votos válidos, enquanto o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tinha 49,44%.

Já com 98,86% das urnas totalizadas, Lula já aparece com 50,83% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro (PL) tem 49,17% do votos.

Fonte/ Contil net