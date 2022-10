Lula elogia Renan e fala em colocar ex-ministro de Bolsonaro na cadeia

“O trabalho que você fez como relator da CPI [da Covid] é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil”, elogiou.

Lula continuou o discurso afirmando que, por causa do relatório, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello “vai para a cadeia”. “É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto neste país”, provocou.

Veja o momento:

“É através daquele relatório que vamos colocar o Pazuello na cadeia”, diz Lula para Renan Calheiros sobre conclusões da CPI da Covid. Candidato a presidente pelo PT participou de ato em Alagoas na noite desta quinta-feira (11).#Eleicoes2022 pic.twitter.com/3pUCDeFTt4 — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2022

Além de Calheiros, participou do evento Paulo Dantas (MDB), governador do estado afastado após ser alvo de investigação por suposto esquema de rachadinha.

Apesar das investigações em andamento, Dantas concorrerá ao segundo turno para o governo alagoano e possui o apoio de Lula. Quando foi afastado, o atual chefe do Executivo de Alagoas definiu a ação como “grotesca” e afirmou que “tudo não passa de encenação, teatro”.

A decisão, tomada pela ministra Laurita Vaz, do STJ, foi criticada por aliados do emedebista, como Renan Calheiros. O senador declarou que o caso tem motivação política, por causa das proximidades do segundo turno das eleições, e acusou a magistrada de ser “bolsonarista”.

Ainda nesta quinta, o STJ confirmou a decisão que afastou Dantas do cargo, mas reduziu o prazo em que ele deverá ficar fora do cargo. Conforme o entendimento dos ministros, o emedebista deverá ficar longe da função até 31 de dezembro de 2022. O prazo anterior era de seis meses. Ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Agenda de Lula

A visita a Alagoas faz parte de uma série de agendas de Lula pelo Nordeste. O petista já esteve na Bahia e em Sergipe. Ele ainda vai realizar comício em Recife (PE) nesta sexta-feira (14/10).

