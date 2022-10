Lula e Bolsonaro fazem tour pelo Nordeste atrás de votos

- Publicidade -

Os candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial vinham priorizando agendas no Sudeste após a retomada da campanha, mas agora planejam viagens ao mesmo tempo para várias capitais do Nordeste. O petista Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu manter vantagem em todos os estados nordestinos no primeiro turno, mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi mais votado lá este ano do que em 2018 e tem focado sua propaganda em tentar conquistar ainda mais eleitores por lá, após ter sido criticado por relacionar a votação de Lula ao analfabetismo.

Depois de agendas com teor religioso em Minas Gerais e São Paulo neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, Bolsonaro inicia seu tour nordestino por Recife (PE), nesta quinta-feira (13/10), com um encontro com apoiadores em frente ao hotel Transamérica Prestige, na avenida Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, às 10h.

De Pernambuco, Bolsonaro viaja ainda na quinta para São Paulo, onde terá reunião com influenciadores digitais, e depois cumprirá agendas no Sudeste na sexta (14/10): em Duque de Caxias (RJ) e em Belo Horizonte (MG). No sábado (15/10), o candidato à reeleição volta ao Nordeste para uma agenda intensa onde percorrerá três capitais em um dia: Teresina (PI); São Luís (MA) e Fortaleza (CE). No domingo, como Lula, Bolsonaro tem na agenda o debate na Band, primeiro encontro entre os dois nesta reta final da campanha, às 20h.