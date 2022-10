Lula diz que Bolsonaro tenta tirar benefícios da Zona Franca de Manaus

- Publicidade -

Candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva disse querer manter o modelo da Zona Franca de Manaus, caso seja eleito. O ex-presidente destacou que, quando governou o país, renovou a zona industrial em 10 anos, e sua sucessora, Dilma Rousseff, em mais 60 anos a permanência da ZFM.

“O atual presidente tenta agora tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus, numa demonstração de que ele não conhece o significado da existência da Zona Franca para a economia do estado, para a economia da cidade e para a região Norte do país”, afirmou Lula, em entrevista, na manhã desta quarta-feira (26/10), à Rádio Mix de Manaus.

O petista disse que Bolsonaro tem reduzido o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de vários produtos e que isso pode prejudicar o estado. “Não podemos mexer na Zona Franca enquanto não tivermos um outro modelo que leve outras empresas para o estado do Amazonas. O governo federal tem que fazer todo o esforço para manter funcionando a Zona Franca de Manaus, porque, se ela for extinta e se as empresas continuarem saindo da zona franca, haverá um caos de desemprego” explicou Lula.

No Amazonas, o candidato do PT ganhou de Bolsonaro no primeiro turno, com 49,58% dos votos, contra 42,80% de Bolsonaro. Porém, na capital de Manaus, Lula perdeu para o presidente, com uma diferença de 192.284 votos.

Zona Franca

Criada em 1967, a Zona Franca concede benefícios fiscais para indústrias instaladas na região, com o objetivo de fomentar empregos e gerar renda na Amazônia.

Correio Braziliense