LULA cita números exagerados e erra feio ao informar quantidade de penitenciárias federais construídas em seu governo

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em 16 de agosto, durante o primeiro debate do segundo turno das Eleições 2022, que fez cinco prisões de segurança máxima enquanto governou o país.

O Brasil tem cinco presídios de segurança máxima. Quatro deles foram construídos e inaugurados no governo Lula. O quinto começou a ser construído em 2013, no governo de Dilma Rousseff (PT), e foi inaugurado em 2018, já com Michel Temer (MDB) no poder.

O que Lula disse

Fui eu que fiz prisão de segurança máxima. Cinco prisões de segurança máxima foram feitas no meu governo.

Presídios de segurança máxima inaugurados no governo Lula

A construção do primeiro presídio de segurança máxima do Brasil teve início em 6 de outubro de 2004, no governo Lula (2003-2010). Localizada em Catanduvas (PR), a penitenciária foi inaugurada em 23 de junho de 2006.

A segunda penitenciária de segurança máxima, em Campo Grande (MS), começou a ser construída em 23 de dezembro de 2004 e foi inaugurada em 21 de dezembro de 2006. A terceira, em Porto Velho (RO), iniciou as obras em 5 de julho de 2006 e foi inaugurada em 19 de junho de 2009.

A quarta, que fica em Mossoró (RN), começou a ser construída em 7 de novembro de 2005 e foi inaugurada em 3 de julho de 2009. A quinta, em Brasília (DF), é a única cujas obras não foram inauguradas no governo Lula. Ela começou a ser feita em 30 de dezembro de 2013, no primeiro mandato de Dilma Rousseff e inaugurada por Michel Temer (MDB), em 16 de outubro de 2018.

Fonte/ Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública