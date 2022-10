Lula chama Bolsonaro de “ditadorzinho” e “rei da estupidez”

“Você é o rei das fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira, que você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país que tem mais morte pelo Covid”, afirmou Lula.

“Mente diariamente”

Ainda no primeiro bloco, Lula apontou que Bolsonaro mentia ao associá-lo ao crime. “Se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro”, disse Lula. O ex-presidente ainda ressaltou que seu partido esteve por trás de grande parte da obra de transposição do rio São Francisco.

“Puxa-saco e cara de pau”

Já no terceiro bloco, Lula disse que todos os discursos de Bolsonaro no Congresso Nacional eram falando bem do petista. “Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história”, declarou.

Pouco depois, Lula afirmou que Bolsonaro tem “cara de pau e desfaçatez”. Leia:

“Um cidadão ter a cara de pau e desfaçatez que tem, o Presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país? Ele era deputado, ele nunca fez um discurso contra o Governo Lula. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, ele sabe que eu fui o Presidente que mais investiu nesse país, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A Aeronáutica não tinha avião, não tinha navio, o Exército não tinha nem coturno, e eu dei”, disse o ex-presidente.

“Mentiroso contumaz”

Ao ganhar direito de resposta após uma fala de Bolsonaro que o acusou de corrupção, Lula descreveu o atual presidente como mentiroso: “O direito de resposta é fazer o seguinte. O Bolsonaro continua sendo um mentiroso contumaz”.

O termo surgiu novamente em resposta a uma fala do mandatário que lhe acusou de corrupção novamente.

“Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar uma hora da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você ia contar ao povo brasileiro. Você sabe disso”, disse Lula.

“Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada, porque levantar uma hora da manhã para fazer uma live: “Eu não disse aquilo, não fiz aquilo”. Quem te conhece, sabe que você fez. Quem te conhece, sabe que você fez”, finalizou. A declaração foi em relação à live que o presidente fez na noite desse sábado (15/10) após acusações de pedofilia.

“Pequeno ditadorzinho”

Em suas considerações finais, Lula também lançou ataques ao oponente:

“Quem defende a democracia e a liberdade sou eu. Muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele na Suprema Corte. Eu não!”

