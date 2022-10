Lula acha e afirma ser “impossível” que Bolsonaro vire a eleição.

Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que considera “impossível” que Jair Bolsonaro (PL) tira a diferença de votos, apontadas pelas pesquisas eleitorais.

No último Datafolha, Lula apareceu com quatro pontos de vantagem. O petista admitiu que os números acendem um alerta na campanha, mas disse acreditar que não há chance de uma virada.

“Vamos ganhar eleições. Impossível ele tirar diferença em uma semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz”, declarou o petista em uma coletiva em um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Lula fez críticas aos métodos usados pela campanha bolsonarista, em especial sobre a divulgação de fake news. “Nosso adversário tem uma máquina poderosa de contar mentiras. Não é pouca coisa a rede que meu adversário utiliza para vender monstruosidades. Ele é um mentiroso muito profissional, mente com a maior desfaçatez, mas não vamos entrar no lamaçal que eles querem nos jogar”, disse.

Outro ponto comentado pelo petista foi a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral Paulo de Tarso Vieira Sanseverino de dar direito de resposta a Lula no horário da propaganda eleitoral de Bolsonaro. “Muito importante tirar tempo das mentiras que Bolsonaro conta na TV. Em vez de fazer o que eles fazem, vamos à Justiça.”

Fonte/ Portal Yahoo.com