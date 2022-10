Ludmilla sofre ataques após declaração polêmica sobre sertanejos e pede ajuda aos fãs

- Publicidade -

Ludmilla opinou sobre o apoio dos sertanejos à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cantora avaliou que os artistas que estão do lado do atual presidente porque vivem em “uma realidade completamente diferente”. A declaração polêmica da funkeira foi feita durante o Prêmio Multishow.

“Acho que a questão dos sertanejos apoiarem o outro candidato tem a ver com a realidade deles. Eles vivem uma realidade completamente diferente. Nós do funk e artistas que viemos da periferia estamos próximos das pessoas, do povão mesmo, que foi bastante atingido por esse governo. É L de Lula”, declarou.

Ludmilla foi criticada após falar sobre o apoio dos sertanejos a Bolsonaro e pediu aos fãs que a defendam dos ataques que vem recebendo. “Pessoal que também vota no papi Lula, favor irem me defender nos comentários nas minhas fotos kkk porque tem um bando de doido me atacando kkk Beijo e conto com vocês”, escreveu no Twitter.

Ludmilla comemora reconhecimento em evento

Um ano depois de boicotar o Prêmio Multishow por não ter sido indicada a Cantora do Ano, Ludmilla celebrou o reconhecimento em 2022 como uma das estrelas do evento com seis indicações. A artista conquistou o prêmio Hit do Ano pela música “Maldivas”.

“É muito gratificante, porque a gente trabalha muito e abdica de muita coisa, principalmente o sono perdido para entregar um conteúdo legal para as pessoas”, afirmou.

Ludmilla esclareceu também que o protesto do ano passado não foi feito por ela. “Na verdade eu estava falando da indústria musical e hoje chegar aqui no prêmio com tantos dos meus, tantas pessoas brilhando vendo seu reconhecimento e ser indicada”, comentou.

