Ludmilla se irrita após ser criticada por cobrar R$ 500 em show e detona: “Meu tom vai mudar”

Sexta-feira (7), Ludmilla voltou a brigar com os fãs por conta do preço cobrado no ingresso para o show ‘Numanice’ no Rio de janeiro.

A reclamação dos internautas é que o preço do pacote open bar, que seria com bebidas liberadas, está na faixa dos R$520.

Ontem, quinta-feira (6), Ludmilla ressaltou aos fãs que o valor cobrado é da parte open bar, e que a pista com preços melhores começam a partir dos R$150.

Mas, nos tweets postados hoje, a cantora já perdeu a paciência com o que foi falado pelos seguidores: “”E eu ainda sou obrigada a ler que tenho mania de perseguição. Nunca vi tanto especialista de twitter colocando preço no meu trabalho”, em seguida ela comparou com os shows internacionais, que chegam a custar muito mais.

“Aí vem artista gringo cobra o dobro do valor pra ficar de bico seco e pasme? Não vi ninguém falar um A. Ps: nada contra Paramore, inclusive amo!”.

