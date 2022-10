Lucas Lucco se divorciou e agora já sabemos o porquê

Lucas Lucco tornou-se um dos grandes nomes da música devido aos seus inúmeros hit’s. Em maio desta ano, ele passou por um dos períodos mais difíceis: a separação com Lorena Carvalho.

Durante uma edição do quadro “Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral”, da Record, Fabíola Reipert revelou o possível motivo do fim dos famosos.

De acordo com a colunista, Lucas Lucco estaria vivendo um affair com a influenciadora Kim Zucatelli.

O cantor estaria sendo visto ao lado da blogueira em diversos momentos e até fazem aula de tênis juntos.

Além disso, nas redes sociais, Lucas Lucco e Kim Zucatelli tem trocado comentários em publicações.

CANTOR NEGOU INFORMAÇÕES

Porém, apesar dos rumores, o cantor nega que estaria vivendo um affair com a influenciadora e admitiu que ela é uma grande amiga de seu irmão.

Segundo Fabíola Reipert, do “Balanço Geral”, o artista teria pedido a separação de Lorena Carvalho no dia 18 de março, um dia antes do filho do ex- casal, Luca, completar 1 ano de vida.

TV Foco