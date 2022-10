Lucas Guimarães desabafa após término com Carlinhos Maia: ‘Não sou besta’

‘Não sou besta’

O influencer comentou sobre as suposições recentes que gostaria de ter um filho e Carlinhos não, ou que o seu ex tolhia suas amizades.

Tenho a minha consciência tranquila. Eu sou bom, mas besta não’, comentou após matéria veiculada pelo colunista Léo Dias na rede social. Apesar do término, o influencer rasgou elogios a Carlinhos. ‘Eu e Carlinhos nos amamos’, confessou.

No início de outubro, Lucas Guimarães, mais uma vez, desmentiu boatos de separação com Carlinhos Maia. Inclusive, chegou a afirmar um certo exagero da mídia sobre o assunto.

‘Já estivemos em crise? Sim. Mas não na quantidade de vezes que já disseram que brigamos’, alfinetou. ‘A gente, que é casado, quando vê num site que outro casal está em crise, nem comenta. A gente sabe o que acontece com a gente, então sempre fica a dúvida’, disparou.

Carlinhos Maia esclarece o término

No último domingo (23), Carlinhos Maia fez um post na rede social anunciando o fim do casamento com Lucas Guimarães. Após o casal se irritar inúmeras vezes com supostas crises no relacionamento, o influenciador resolveu jogar a real. No textão divulgado, Carlinhos reforça que tem muito carinho e gratidão pelo ex e pediu fim de especulações em torno.

Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados!’, iniciou Carlinhos: ‘Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia! Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês – como fizeram todos esses anos. Carlinhos e Lucas’, disparou comendo a web.

