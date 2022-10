Luca Kumahara, primeiro mesatenista trans, é ouro no Sul-Americano

“É meu primeiro título como Luca, então tem um gostinho especial para mim. Estou muito feliz de ter somado mais uma medalha de ouro para o Time Brasil. Gostaria muito de agradecer ao COB [Comitê Olímpico Brasileiro] e à CBTM [Confederação Brasileira de Tênis de Mesa], que estão dando muito apoio e suporte nesse passo muito importante na minha vida pessoal. Estou muito feliz. Vamos brigar pelo ouro agora em equipes”, afirmou o atleta ao portal do COB.

Kumahara já tinha duas medalhas de bronze no Sul-Americano por duplas, uma mista com Guilherme da Costa Teodoro e na feminina com Beatriz Kanashiro. Luca foi o único brasileiro a chegar às semifinais da competição, onde vencer a chilena Daniela Ortega por 4 x 2.

O mesatenista representou o Brasil nas Olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, e ainda joga na categoria feminina no Sul-Americano, uma vez que não começou o processo de hormonização e nem pretende fazer qualquer outro procedimento que interfira em sua categoria, tendo níveis fisiológicos permitidos para continuar competindo com as mulheres.

Por isso, o uniforme possui a letra C, fazendo referência ao “nome morto”, já que não houve tempo legal para alterar. “Espero que em breve eu esteja competindo com o L nas costas”, contou ele.

Metrópoles