Luan e Felipe Alves trocam elogios, e goleiro do São Paulo diz: “Gol que vai nos colocar na Libertadores”

- Publicidade -

A vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Atlético-GO na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pela 34ª rodada do Brasileirão, teve dois destaques do lado tricolor: o goleiro Felipe Alves e o volante Luan. Um foi o autor de grandes defesas, e o outro do gol da vitória.

Após o jogo, os dois deram entrevista lado a lado. Luan agradeceu Felipe pelo desempenho na defesa, e o goleiro retribuiu o elogiando.

– Nossa equipe se empenhou até o final. Não teria sido possível se o Felipe não tivesse pego bolas difíceis ali no gol – disse o volante.

– Parabenizar o Luan também, que ficou um tempo fora, mas nunca deixou de se dedicar. Hoje foi coroado com o gol, três pontos importantíssimos que nos mantém na briga por uma vaga na Libertadores.

– O gol do Luan vai nos colocar na Libertadores, se Deus quiser – comentou o goleiro.

Com a vitória, o São Paulo segue encostado no Atlético-MG, oitavo colocado que também venceu nesta quinta-feira. O Tricolor tem 50 pontos, e o Galo 51.

– Nossa equipe está até hoje chateada pelo resultado, mas treinando firme e forte para buscar a vaga na Libertadores – afirmou Luan.

O volante ainda comentou sobre o seu momento. Recentemente, passou por uma cirurgia na coxa esquerda.

– Primeiramente, agradecer a Deus e minha família, mas também o grupo e a diretoria que, em determinados momentos, me blindou. Tive um momento difícil ano passado. Esse ano o tempo todo me esforçando, trabalhando às vezes dois períodos para tentar voltar, tentando ajudar meus companheiros… Perdi finais no ano. Foi muito difícil. Então só tenho a agradecer.