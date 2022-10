Loteria acumula e pode pagar R$ 2,6 bilhões: saiba como jogar e concorra

Muitos brasileiros e brasileiras ainda sonham com o dia mágico em que vão conseguir mudar de vida para sempre. É por isso que existem diferentes formas de fazer uma “fé” no Brasil e muitas pessoas gostam de jogar na sua sorte sempre.

O que muitos não sabem, porém, é que existem outras opções para além das Loterias da Caixa Econômica Federal. Neste momento, por exemplo, existe uma oportunidade de participar de um sorteio de fora do país. Entenda!

Loteria dos Estados Unidos 2022 – Mega Millions

Antes de mais nada, é importante lembrar que os brasileiros que querem participar de sorteios internacionais devem ter calma. Não arrisque o seu dinheiro em qualquer site e faça as suas pesquisas sempre com tranquilidade.

Sabendo disso, existe uma loteria dos Estados Unidos, a Mega Millions, que está oferecendo um prêmio estimado em US$ 445 milhões.

Em outras palavras, o prêmio em reais é de R$ 2,3 bilhões. Ou seja, quem conseguir acertar os cinco números principais além de uma bola extra disponível na loteria, pode levar para a casa um total de R$ 2,6 bilhões.

Essa loteria norte-americana é uma das mais populares do país e está acumulada neste momento. Nem a segunda faixa de prêmios foi ofertada no último sorteio que aconteceu na terça-feira (11).

Loteria americana Mega Millions Online

É importante lembrar que essa loteria não possui um ganhador desde o final de julho. Isso pode parecer mau sinal, mas especialistas apontam ao contrário: estatisticamente, isso quer dizer que o prêmio deve sair logo.

Mas o mais importante é que pelas regras do Mega Millions, não há exigência de ter cidadania norte-americana ou de morar nos Estados Unidos para participar.

Em outras palavras, é possível participar da loteria americana Mega Millions online. Contudo, aqui entra a parte que os brasileiros precisam ter mais cuidado.

De acordo com especialistas, existem diversas plataformas e sites que fazem apostas online em loterias de fora do país. Contudo, algumas acabam cobrando caro e outras são apenas sites “scam” para golpes.

Como jogar na Mega Millions online

Por fim, para facilitar vamos trazer todos os detalhes sobre como jogar na loteria americana pelo próprio site oficial.

A saber, essa é a plataforma que realmente já realizou pagamentos para pessoas de fora dos Estados Unidos e por isso conta com a confiança de quem gosta de fazer uma fé.

O passo a passo para jogar na loteria Mega Millions online é o seguinte:

Acesse o site The Lotter da Mega Millions: https://www.thelotter.net/pt/bilhetes-loteria/mega-millions-eua/; Escolha seus 5 números da sorte – e também escolha um número adicional; Agora escolha a opção ‘Bilhete singular’; Aperte no botão ‘JOGAR’ na parte debaixo da tela; Agora os representantes locais do site TheLotter vão comprar o bilhete no seu nome e você poderá ver ele na sua conta pessoal – depois de fazer o cadastro; Pronto! Agora é só pagar o valor unitário (o preço para jogar na Mega Millions no Brasil é R$ 26,46).

De acordo com matéria do portal Terra, os ganhadores vão ficar com os prêmios na íntegra sem nenhuma comissão do site. A notificação chega por e-mail ou SMS.

