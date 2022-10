Locais de prova do Enem 2022 já foram DIVULGADOS? Saiba como consultar!

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), é uma das provas de vestibulares mais aguardadas de todo o Brasil. Isso porque, é através da suficiência no exame que o aluno consegue ingressar em uma faculdade pública. Além disso, também existem opções de bolsas oferecidas, a partir da nota obtida no Enem, para aqueles que desejarem cursar uma universidade privada.

O Enem acontece no mês de novembro, e conta com duas etapas de provas, a fim de medir os conhecimentos dos alunos. Mediante a aplicação, alguns meses depois tem-se o resultado, que pode definir uma nova etapa na vida de muitos indivíduos. Assim sendo, é de extrema importância que os candidatos que tenham realizado a inscrição, atentem-se aos prazos e aos locais de prova.

Como funciona o Enem

Antes de mais nada, faz-se extremamente importante que todos os candidatos que se inscreveram para realização da prova, atentem-se às informações oficiais, para que assim, não percam o prazo e as datas. Isso porque, mediante qualquer quebra de regra ao decorrer da aplicação do exame, o candidato estará, imediatamente, desclassificado. Ou seja, impedido de realizar a prova.

Assim sendo, o exame acontece em duas etapas de aplicação. A primeira, no dia 13 de novembro. Já a segunda, na próxima semana, no dia 20, do mesmo mês. Quem estipula as regras para o Enem, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A primeira prova, portanto, conta com a fatídica redação, bem como com a aplicação dos conteúdos voltados para Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologia.

É justamente nessa etapa que os alunos também realizam as questões de Língua Estrangeira. Logo, nesse primeiro dia, a duração da prova é de 06h30. Já o segundo dia de prova, as matérias são, prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, bem como Matemática e suas Tecnologias. Os alunos terão o prazo máximo de 5h de prova, mas caso o aluno termine antes, é possível deixar a sala.

Local e horários

Bem, antecipadamente, os candidatos devem manter-se atentos aos horários de entrada. Isso porque, os portões serão abertos às 12h. Assim, a instrução é que todos os candidatos cheguem com antecedência. Isso porque, os fechamento acontecerá às 13h, em ponto. Após o fechamento, infelizmente, não há a menor possibilidade de realizar a prova. A regra vale para os dois dias.

Ademais, os locais de prova ficarão disponíveis em breve, no Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem. Esse cartão será disponibilizado em breve. A estimativa é que os candidatos possam ter acesso entre o fim de outubro e a primeira semana de novembro.

Demais regras

De modo geral, dentre as regras da aplicação do exame, os candidatos ainda precisam utilizar máscaras de proteção contra a Covid-19. Isto é, obrigatoriamente. Além disso, as garrafas de água levadas devem ser transparentes, bem como as canetas, que devem ser, preferencialmente, na cor azul.

Em caso de doenças que impeçam o candidato de realizar a prova, em qualquer um dos dois dias, haverá necessidade de solicitação de reaplicação. Vale informar, que haverá necessidade de comprovação do laudo. Portanto, em caso de fraudes, o candidato será desclassificado, sem qualquer possibilidade de realizar o exame. Assim sendo, dentre as doenças que exigem reaplicação, estão:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Poliomielite;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

COVID-19.