Lista reúne 7 dicas para PROTEGER os apps bancários do seu celular

Os aplicativos bancários podem ser ótimos facilitadores para consultar o extrato e realizar transações sem sair de casa. Dessa forma, eles funcionam de forma a otimizar o tempo, uma vez que permitem que diversas questões sejam resolvidas via internet. Além disso, eles também possibilitam que as contas sejam pagar sem precisar se deslocar até uma lotérica. Contudo, é preciso estar atento para evitar cair em golpes através do internet banking.

Confira a seguir dicas de como proteger os aplicativos bancários.

7 dicas para proteger os aplicativos de banco

Apesar da facilidade que os aplicativos bancários trazem para os usuários, é preciso estar atento a algumas questões. Isso para evitar a chance de que hackers consigam acesso a sua conta e obtenham informações financeiras. Dessa forma, confira essas 7 dicas para se proteger dos golpes:

1. Proteja seu dispositivo

Por mais que pareça a opção mais óbvia, é importante que seu dispositivo possua senha para que se tenha uma camada maior de proteção além da senha solicitada para entrar nos aplicativos de banco. A analista sênior da empresa de análise financeira Aite Group, Shirley Inscoe, ressalta que se você deixa seus filhos ou outras pessoas usarem o seu dispositivo, é preciso estar atendo ao que eles baixam e o que acessam no aparelho.

2. Mantenha o sistema operacional do seu dispositivo atualizado

As versões atualizadas do sistema operacional dos dispositivos móveis costumam ser mais seguras que as anteriores. Portanto, certifique-se de deixar seu celular atualizado.

3. Instale a versão mais recente do aplicativo do seu banco

Manter os aplicativos atualizados também pode ser uma boa forma de segurança. Isso porque as versões mais recentes promovem atualizações que melhoram a qualidade do aplicativo. Assim, você pode optar por permitir que o seu aparelho instale a versão mais recente do aplicativo bancário de forma automática, ou então fique atento as notificações de atualização.

4. Crie senhas fortes para ter acesso ao internet banking

Outra questão importante é que suas senhas não sejam tão óbvias, dessa forma, evite que a senha tenha números repetidos ou se refiram a datas especiais como aniversários. Isso dificulta que o código seja descoberto. Ainda, alguns celulares já oferecem a possibilidade de desbloquear os aplicativos de banco via digital ou rosto, o que também são ótimas opções para que outras pessoas não consigam acessar o banco pelo seu celular.

5. Use senhas para caso de roubo ou furto

Além de proteger seu dispositivo para que outras pessoas já conhecidas não consigam ter acesso, a proteção também se torna importante em caso de roubos e furtos. Caso seu celular não tenha senha, é possível que qualquer pessoa mexa nele, logo, pode facilitar ainda o acesso ao banco.

6. Tenha cuidado com as mensagens de texto

Muitos golpistas se aproveitam para enviar mensagens via SMS para os celulares fingindo que são os bancos solicitando informações. Portanto, não responda e certifique-se de qual forma o seu banco utiliza para entrar em contato com os clientes.

7. Evite usar Wi-Fi gratuito

Ao utilizar as redes gratuitas de qualquer estabelecimento certifique-se que seu aparelho conta com VPN (Rede Privada Virtual) instalada para proteger a entrada de hackers no dispositivo.

