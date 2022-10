Lionel Messi é eleito o melhor jogador da história

- Publicidade -

Uma eleição foi organizada pela revista “FourFourTwo”. o resultado foi divulgado nesta segunda-feira 10, Lionel Messi foi eleito como melhor jogador de todos os tempos. A lista feita pela revista inglesa, reuniu os 100 melhores nomes do futebol mundial dos últimos tempos. O top três ficou entre Messi em primeiro lugar, Maradona em segundo, e Cristiano Ronaldo em terceiro. O rei Pelé apareceu na quarta colocação.

A lista publicada nesta segunda-feira é uma atualização, da lista divulgada no ano de 2017 pela mesma revista a “FourFourTwo”. Na edição de 2017 Diego Maradona ficou na primeira colocação, já Lionel Messi ficou na segunda posição. Na quela ocasião o rei Pelé apareceu no top três, justamente na terceira posição. No atual top 10 da lista aparecem apenas dois brasileiros. O próprio Pelé na quarta colocação. e o atacante Ronaldo Fenômeno na décima posição.

Confira o atual top 10 divulgado pela revista nesta segunda-feira:

1 Lionel Messi (Argentina)

2 Diego Maradona (Argentina)

3 Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 Pelé (Brasil)

5 Zinedine Zidane (França)

6 Johan Cruyff (Holanda)

7George Best (Irlanda do Norte)

8 Franz Beckenbauer (Alemanha)

9 Ferenc Puskás (Hungria)

10 Ronaldo (Brasil)