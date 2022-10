Líder religioso suspeito de usar arma para abordar e abusar adolescente é preso

- Publicidade -

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prende preventivamente um homem suspeito de estuprar um adolescente. A captura foi realizada nesta segunda-feira (24), no bairro Alto da XV, em Curitiba.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas duas armas e munições. O homem foi autuado em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo.

Crime

O crime aconteceu no início do mês, no bairro Alto da XV. O homem, que seria líder religioso, abordou o adolescente mediante uso de arma de fogo, o conduziu até o centro religioso e abusou sexualmente do mesmo.