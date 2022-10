Lexa faz desabafo revelador após fim do casamento com MC Guimê: “Só eu sei como estou por dentro”

- Publicidade -

Após anunciar oficialmente o término do seu casamento com Mc Guimê, a cantora Lexa se pronunciou e fez um desabafo revelador após o fim do seu casamento.

“Galera de Floripa, hoje tenho show com vocês, vou dar o meu melhor, prometo. Vou tirar forças de onde não tenho pra fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro”, escreveu a artista no twitter.

Após o seu desabafado revelador, Lexa recebeu o apoio de seus fãs: “Você não está sozinha amor!! Estamos com você!! Força que tudo ficará bem”, disse um internauta. “Força, meu amor. O show (vida) não pode parar! Fica bem”, desejou outro.

TV Foco